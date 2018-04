Ingeniører skal tirsdag aften undersøge skaderne på et hus i Snestrup, efter at en mand kørte ind i det tirsdag eftermiddag.

En mand mistede tirsdag kl. 13.12 herredømmet over sin bil under et skarpt sving og kørte direkte ind i et hus. Det skete på Bogfinkevej i Snestrup, fortæller vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

Beboerne kom hjem fem minutter efter og var derfor ikke inde i huset, da det skete.

- Bilisten overser åbenbart, hvor skarpt det her sving her og kører altså ind i huset. Han slår sin arm og sit hoved, fortæller vagtchefen, der foreløbig ikke ved mere om uheldet.

Hvad der dog er sikkert og vist er, at huset lider alvorlig skade af påkørslen. Det er ligefrem ved at falde sammen.

- Man kører derfor ud og sætter afstivninger op, og så får man nogle ingeniører ud for at undersøge, hvor galt det står til, fortæller Ehm Christensen.

Politiet ved endnu ikke, om bilisten blot har været uopmærksom, eller om han kørte for stærkt i svinget.