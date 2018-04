Indsigt

- På Børne- og Socialministeriets nye Danmarkskort fremgår det, at Ankestyrelsen i 2017 omgjorde 63 procent af de vurderede socialsager fra Assens Kommune, men kun 20 procent af socialsagerne fra Randers Kommune. Hvad kan årsagen være til de store forskelle mellem kommunerne?

- For det første må jeg sige, at 63 procent lyder voldsomt. Der kan være mange forklaringer på forskellene. Det kan være et spørgsmål om, hvor mange sager, man har af forskellig type. Det andet kan være, at man ikke har den rigtige ekspertise. Flere og flere kommuner ansætter jurister nu. Socialområdet er et svært område at forvalte, og det kræver rigtig dygtige folk. Forskellene kan også skyldes, at kommuner laver retningslinjer, der ikke er i overensstemmelse med loven, det sker også. På socialområdet er der flere skønsmargener, end på andre områder, hvor udgifterne er mere fastlåste. Det betyder ikke, at det er et frit skøn. Der er en række hensyn, kommunerne skal tage. Men det er et område, hvor nogle kommuner prøver at spare. Statsforvaltning Midtjylland lavede en undersøgelse i 2012, fordi der var for mange omgørelser. Der sagde nogle kommuner, at de gik lige til kanten, og det var vedtaget af kommunalbestyrelsen. Men kommunerne skal forvalte loven og ikke gå til nogle kanter. Det er ikke lovligt at operere med at gå til kanten eller tage chancen ved Ankestyrelsen. Borgerne har retskrav til ydelserne. Nogle kommuner, som er klemte økonomisk, er tilbøjelige til at sige, at går den, så går den.

- Assens Kommune lægger vægt på, at de har færre klagesager ved Ankestyrelsen, og at det er en forbedring. Kan kommunen have ret i det?

- Man kan sige, at folk er tilfredse, hvis færre klager. Men det kan også skyldes et mørketal. Nogle kan ikke finde ud af at klage. Umiddelbart siger man, at folk bare skal klage, og at der ingen formkrav er. Men nu har jeg i 34 år siddet i en retshjælp, og min erfaring er, at man skal have en god argumentation for at få sin klage igennem. Det handler om, at vi har en kompliceret lovgivning, ikke bare for sagsbehandlerne, men endnu mere for borgerne, og dem der er afhængige af ydelser, er normalt ikke de mest ressourcestærke. Men 63 procent er et voldsomt tal, og hvis det er noget, som gentager sig gennem flere år, skal det få alarmklokkerne til at ringe. Det er ikke godt, det stiger.

- Hvad kan Assens Kommune gøre?

- Det jeg nok ville gøre er at prøve at analysere, hvor det er, det går galt. Hvad er det for nogle områder, og hvad kan man lære af det.

- Socialministeriet formål med Danmarkskortet også kaldet "tørresnoren" er at få kommunerne til at forbedre deres sagsbehandling, så kommunerne ikke laver så mange fejl. Har kortet den ønskede effekt?

- Det ser ikke ud til det. Det er anden gang det offentliggøres, og det går den forkerte vej. Spørgsmålet er, om det er et effektivt middel, eller om man skal bruge andre midler. Dels faglig opkvalificering og dels at erkende, at økonomi har en meget stor rolle at spille for kommunerne. Det har flere gange været fremme, om man skal sanktionere kommunerne, så de i grove tilfælde skal betale en eller anden form for bod eller kompensation til de mennesker, det er gået ud over.

- Ville det hjælpe at sanktionere kommunerne?

- Ja, hvis penge spiller en rolle, så vil det også kunne hjælpe. Det er væsentligt også at bemærke, at netop på socialområdet er en krone sparet, en krone tjent. Selvom kommunen bliver underkendt i Ankestyrelsen, går der mellem syv og otte måneder, inden afgørelsen falder. Ofte kan de ikke få ydelsen med tilbagevirkende kraft, så kommunen har sparet pengene, mens sagen har været i Ankestyrelsen.