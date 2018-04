Sygehusledelserne på afdelinger, hvor der ikke er nok fastansatte sygeplejersker til at opstille et nødberedskab, bør gribe ind.

Det mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), skriver DR.

Udmeldingen kom under et samråd fredag i Folketingets sundhedsudvalg om sygehusbemanding.

Samrådet fandt sted, efter at 292 hospitalsenheder og 13.500 sygeplejersker er fjernet fra Danske Regioners varslede lockout.

Da nødberedskaberne på hospitalerne skulle forhandles på plads, har det vist sig, at der er mange afdelinger, der ikke kan holde til konflikten.

Det er blandt andet, fordi nødberedskabet rummer ligeså mange som det antal, der dagligt møder på arbejde.

- Jeg forventer, at regionerne udviser godt arbejdsgiveransvar og fastansætter der, hvor det giver mening og kun anvender vikarer i det omfang, det er hensigtsmæssigt, siger ministeren i samrådet ifølge DR.

Nødberedskaberne skulle forhandles på plads i tilfældes af, at de verserende offentlige overenskomstforhandlinger bryder sammen.

Men på 53 af afdelingerne er der ikke nok faste sygeplejersker ansat til at drive et nødberedskab.

Ellen Trane Nørby opfordrede på samrådet til, at de enkelte regioner og sygehuse erkender, at der er "kapacitetsmæssige udfordringer".

- Situationen med nødberedskaber viser, at der er steder, hvor det er nødvendigt for de lokale ledelser at gå ind og sørge for ordentlige forhold, siger hun.

Men regeringen har også et ansvar, påpeger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

- Den manglende mulighed for at lave nødberedskaber viser netop, at det ser rigtig slemt ud, når der ikke er personale nok til at tage sig ad de allermest livsnødvendige opgaver.

- Det er for letkøbt, når sundhedsministeren sender aben videre til regionerne, fordi det ikke kun er regionernes ansvar, siger hun til Ritzau tirsdag.

Regeringen har et ansvar for at sørge for, at regionerne har budgetter, der kan holde, påpeger Normann Andersen.