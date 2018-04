De 22 kommuner i Region Syddanmark bør sammen med regionen sende et klart budskab til Christiansborg om at øge prisen markant på cigaretter, mener Sønderborgs borgmester, som gerne ser en fordobling. Han understreger, at kommunerne skal arbejde lokalt for at undgå, at unge begynder at ryge, men langt højere priser er det bedste våben.