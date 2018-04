Et retslægeligt ligsyn har ikke kunne fastslå, hvorfor en 21-årig mand fra Morud blev fundet død i Det Sydfynske Øhav mellem Ærø og Als søndag. Han skal derfor obduceres onsdag, oplyser Fyns Politi.

Selvom intet tyder på andet end en tragisk ulykke, er Fyns Politi endnu ikke blevet klogere på, hvorfor en 21-årig mand fra Morud blev fundet død efter et dyk i Det Sydfynske Øhav søndag.

Tirsdag foretog man et retslægeligt ligsyn, men det gjorde ikke politiet klogere, fortæller vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

- Hvis man ikke umiddelbart kan klarlægge dødsårsagen ved ligsynet, så kan man lave en obduktion. Og det sker i morgen (onsdag red.), fortæller han til avisen.

Den 21-årige havde med to andre dykkere fra dykkerklubben Narhvalen forsøgt at dykke ned til vraget af en tysk motortorpedobåd fra 2. verdenskrig på 32 meters dybde.

Omkring 25 meter nede havde den 21-årige med fagter givet udtryk for, at han ville stige op, hvorefter de to andre fortsatte ned til vraget. Da de kort efter vendte tilbage til overfladen, var den 21-årige forsvundet.

Efter en større eftersøgning blev den unge dykker fundet død af civile dykkere fra dykkerklubben Narhvalen.

Selvom der ikke var noget mistænkeligt, der ledte til ulykken, arbejder politiet målrettet videre med sin efterforskning. Det fortalte vagtchef Hans Jørgen Larsen i mandags.

- Det gør vi selvfølgelig for, at de pårørende kan få ro i sjælen i forhold til, hvad det er, der er sket. Og så er det også den rent forsikringsmæssige del, at finde ud af, hvordan det er foregået, fortalte han han.