Ældre- og Handicapudvalget besluttede tirsdag at tredoble antallet af manuelle støvsugninger hos Odenses ældre borgere. Samtidig slipper de ældre for selv at betale for deres robotstøvsugere, og det glæder rådmanden.

Selv om Ankestyrelsen har vurderet, at kommunerne godt kan forlange, at ældre selv køber deres robotstøvsugere, har Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune tirsdag på et udvalgsmøde besluttet, at det ikke skal være tilfældet for Odenses ældre. Samtidig vedtog udvalget enstemmigt, at de ældre skal have tre gange så mange manuelle støvsugninger om året, end det er tilfældet i dag.

Tredobling af manuelle støvsugninger Odenses ældre skal ikke selv betale for robotstøvsugere.Det besluttede et enstemmigt Ældre- og Handicapudvalg tirsdag.



Samtidig vedtog udvalget, at antallet af manuelle støvsugninger skal tredobles.



Det betyder, at de ældre nu får seks manuelle støvsugninger om året som supplement til robotstøvsugerne.



Det havde sparet kommunen cirka en million kroner, hvis udvalget havde besluttet at lade de ældre betale for robotstøvsugerne selv.



I stedet poster kommunen nu omkring 800.000 kroner ekstra i hjemmehjælp.



Rådmanden for Ældre- og Handicapudvalget, Søren Windell (K), regner med, at ordningen træder i kraft efter sommerferien.

I dag får de ældre to manuelle støvsugninger om året som supplement til de robotstøvsugere, som kommunen stiller til rådighed for dem. Dem kan de køre med, så meget de ønsker. Men nu får de altså seks manuelle støvsugninger i stedet for to.

Og det glæder udvalgets rådmand Søren Windell (K), der mener, at kommunens ældre længe har været spændt for hårdt for.

- Der er mange ældre, der føler, at de bliver kørt lidt over af udviklingen i Odense. Det er ikke dem, der måske har oplevet den allerstørste serviceydelse i forhold til at have været på arbejdsmarkedet og bidraget til samfundet i mange år. Derfor glæder det mig meget, at vi med et lille virkemiddel sørger for, at de får noget, de kan mærke ude i hjemmene, siger han.