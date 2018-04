Alt for mange sager i landets kommuner bliver omgjort, når Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunernes afgørelser. Sådan lyder det fra Børne- og Socialministeriet, der netop har offentliggjort et nyt Danmarkskort over omgørelsesprocenterne i landets kommuner.

Tallene Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter.Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.



Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny. For Assens Kommune skete det i halvdelen af de sager, Ankestyrelsen afgjorde i 2017.



Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den. Det skete i 13 procent af ankesagerne, som Ankestyrelsen afgjorde fra Assens Kommune i 2017.



Kilde: Socialministeriet.dk

Det er anden gang ministeriet offentliggør kortet, og ligesom sidste år skiller Assens Kommune sig ud. Denne gang er Assens Kommune nummer et, når det kommer til at få omgjort flest sager ved Ankestyrelsen. I 2017 skete det i 63 procent af de sager, styrelsen behandlede. I de sager var kommunens afgørelser enten i strid med loven, eller kommunen blev bedt om at se på sagerne igen, fordi man havde misset væsentlige ting, eller der var kommet nye oplysninger i sagen.

Ministeriet håber, at offentliggørelsen af kortet, kan få kommunerne til at forbedre sagsbehandling på socialområdet, som blandt andet indbefatter voksen- og børnehandicap.

- Da vi offentliggjorde kortene sidste år, gav det en masse debat op til kommunalvalget. Jeg håber og forventer, at de nye kommunalbestyrelser vil lægge sig i selen og få rettet op på sagsbehandlingen, så borgerne kan få den hjælp, de er berettiget til, skriver Børne- og socialminister Mai Mercado (K) i forbindelse med offentliggørelsen af kortet.