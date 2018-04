Vis os din hverdag

Hvordan mærker du den forsømte vedligeholdelse i din hverdag?Hjælp os med at sætte fokus på kommunale ejendomme, der trænger til en kærlig hånd ved at sende en kort beskrivelse af dine erfaringer og et par fotos til redaktionen på kerteminde@fyens.dk I årevis har politikerne udskudt vedligeholdelsen af de kommunale skoler, idrætshaller og rådhuse. Der er i gennemsnit blevet brugt 29 kroner pr. kvadratmeter til vedligeholdelse om året, selvom anbefalingen lyder på 144 kroner. Og nu mærker vi konsekvenserne.I 2016 måtte Langeskovhallen lukkes på grund af nedstyrtningsfare, i 2017 blev en børnehave i Munkebo rømmet, fordi børn og personale blev syge af skimmelsvamp, og senest er kloaksystemet brudt sammen under den tidligere Troelskærskolen i Munkebo, hvor kulturhus, 10. klassecenter og demensplejehjemmet Troelskær holder til.Over de næste fire år har byrådet afsat 18 millioner kroner til at indhente det forsømte, selvom fagfolk vurderer, at opgaverne koster minimum 25 millioner at udføre.Følg med når vi den kommende tid zoomer ind på det kommunale forfald. Vi kigger sportshaller, kulturhuse og skoler i sømmene og til sidst konfronterer politikerne.