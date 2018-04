Replik: Tak til provst i Hjørring, Thomas Reinholdt Rasmussen, for hans indlæg i avisen Danmark 22. april, hvor han efterlyser åndeligheden i forbindelse med diskussionen om omskærelse af drengebørn og giver udtryk for, at det er åndeligt forarmet at løse uenighed med forbud.

Prosten rammer fuldstændig plet.

En af grundene til, at det netop er Danmark, der som et af de første lande vil forbyde omskærelse af drengebørn, er jo, at Danmark er et af de mest sekulariserede og verdsliggjorte lande i verden, som ikke længere forstår åndelige spørgsmål og som følge deraf føler sig truet af religiøse gruppers skikke og traditioner.

Danmark udstiller sin egen fattigdom på identitet som nation ved kun at byde ind med det ene forbud efter det andet uden at tage hensyn til - og af mangel på forståelse af - at gudstroen og religionen altid har og altid vil spille en væsentlig rolle for menneskets selvforståelse og udvikling og at det, der for os her i Danmark synes uforståeligt, faktisk er et værdifuldt, bærende og grundlæggende element hos andre, hvilket vi skal respektere.

Omskæring af drengebørn skal fortsat være tilladt, det er ikke noget politikerne skal blande sig i. Langt snarere skulle de bruge energien på at hjælpe åndeligheden på vej tilbage til det danske samfund.