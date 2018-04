Der var kø hele vejen ud ad butikslokalet da Ærøslagteren i Dunkær åbnede dørene op for første gang.

Dunkær: Spændte gæster står og småsnakker foran Ærø Slagteren i Dunkær. På slaget 13 åbner hoveddøren for første gang, og med det samme er butikslokalet fyldt, og der er kø hele vejen ud ad butikkens forreste indgang. Samtidig, bag butikken i en gårdsplads, står mere end 50 mennesker og nyder duften af grillkul, helstegt pattegris og flere forskellige slags pølser. I dag åbner Ærøslagteren for første gang, siden den nye forretning overtog konkursboet efter den tidligere slagter. Ærø Slagteren har haft ekstra travlt for at kunne nå at blive klar til åbningsdagen. Tilbage i februar måned fyrede Ærøslagteren slagterparret Inas Altawershi og Marek Niczke, og dermed har Ærø Slagteren skullet finde nye ansatte på rekordtid.

Unik mulighed lokkede

Den ene af Ærøslagterens to nyansatte, Brian Lind Olsen, er 42 år gammel og blev uddannet for 20 år siden. Han driver en kursusvirksomhed ved navn Fynske Pølsesmager, men tilbuddet fra Ærø Slagteren kunne han ikke sige nej til, så fremover kommer han til at tilbringe mandag til onsdag på Ærø, hvor han skal slagte og stå i butik. - Her er fokus på økologi og dyrevelfærd. Jeg har nogle muligheder her, som jeg ikke ville have hos andre slagtere. Hvis jeg vil lave en tyk bacon, så kan jeg bede opdrætteren om at få nogle dyr med nogle flere kilo på kroppen, siger Brian Lind Olsen. I dag står han bag grillen og skærer ud af den helstegte pattegris. Madlavning og slagtning er både hans arbejde og interesse. I weekenden har han tre konfirmationer, hvor han skal stå for maden. - Jeg ville klare mig fint ved kun at arbejde hos Ærø Slagteren, men jeg laver mad, fordi jeg synes, det er sjovt, siger Brian Lind Olsen.

Eksperimenter