Lokaldebat: Peder T. Clemmensen argumenterer for et ja-tak til kæmpestore havvindmøller i Lillebælt, idet han mener, at vi har brug for billig el.

Argumentet holder ikke.

El fra vindmøller er grøn, men ikke billig. De fleste vindmøller i Danmark er opstillet med støttekroner fra staten=skatteborgere og el-forbrugere. Var denne støtte der ikke, ville der stå meget få vindmøller i vort land (der er vist ikke lige så mange "grønne betalingsvillige idealister", som der er møller).

Møller er dyre at fremstille og vedligeholde. Grundet støtten m.m. har vi i Danmark en af de højeste forbruger-elpriser i sammenlignelige lande - og en dygtig, men magtfuld vindenergisektor. Eksempler på støtte:

Tre nyligt igangsatte møller i Munkebo får iflg. avisen ca. 61 millioner i støtte.

To planlagte kystnære havvindmølleparker ved Vesterhavet vil i støtte få op til 47,5 øre/kwh fra staten. Denne støtte på flere milliarder kr. tilfalder møllebyggerne, det svenskejede Vattenfall.

Den grønne el er dyr, og nok pengene værd, men da det ikke koster ret meget mere at sætte møllene på havet, kan det ikke være rimeligt, hvis Sønderborg får lov til at opsætte møllerne i Lillebælt. Disse vil påvirke beboerne langs kysten de næste mange år, og ejendomme vil tabe værdi.

Du, hr. Clemmensen, kan vist alligevel ikke se dem fra det sted, hvor du bor - ellers var du nok også imod.