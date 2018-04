Lokaldebat: I Fyens Stiftstiden den 17. marts 2018 kunne man læse om en afgørelse, hvor et flertal i byrådet besluttede, at en tagterrasse i Blomstervænget skulle pilles ned. Der blev ikke søgt om byggetilladelse, da den blev opført for 15 år siden.

Udvalgsformand Dan Gørts udtaler sig om lighedsprincippet og siger, at det skal ikke være sådan, at man bare lader være med at søge byggetilladelse i håbet om, at går den, så går den, og man får en byggetilladelse pr. efterbevilling. Det princip er jeg enig med udvalgsformanden i.

Det kan så undre, når man på kommunens hjemmeside kan læse, at ejeren af et landbrug i Brylle er på vej til at få tilladelse pr. efterbevilling, da vedkommende har opført en bygning på 7x12 m uden at søge byggetilladelse og uden at søge om landzonetilladelse.

Jeg bor langt fra den ulovligt opførte bygning, så set i lyset af det har jeg ingen grund til at klage, men jeg ville gerne klage over, at ikke alle er lige for loven i Assens Kommune, men vil man klage skal man af med kr. 900, og det vil jo nok være spildte penge.