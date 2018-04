Thomas Reinholdt Rasmussen anfører 23. april under overskriften: "Åndeligt forarmet at løse uenighed med forbud", at vi burde løse uenigheden omkring rituel drengeomskæring ved en dåbskampagne.

Der har været mange forslag på banen i den debat gennem tiden, men den mest krænkende er dog denne.

Selvfølgelig skal vi ikke forvente, at folk skifter tro.

Vi skal bare sørge for, at det i Danmark ikke er acceptabelt, at man foretager religiøs eller kulturel motiveret kirurgi på umyndige individer.

Det skal vi da ikke tage folks tro fra dem for at opnå.