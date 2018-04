Anbefalinger til regeringen: Flere landsbyer kan blive levedygtige, lyder konklusionen

Landsbysamfund: Mere end en mio. danskere bor i dag i landsbysamfund med op til 1000 indbyggere. Blandt dem finder man stærke og levedygtige landsbyer beboet af ildsjæle fyldt op af idéer og drevet af engagement i at udvikle deres lokalområde. Men landsbyerne er også udfordrede. Store politiske reformer som strukturreformen, politireformen og sygehusreformen har centraliseret arbejdspladser og offentlige servicetilbud i en sådan grad, at det flere steder går ud over landsbyernes udviklingspotentialer.

Hvordan skaber vi en omstilling, der sikrer endnu flere levedygtige landsbyer? Dén opgave har erhvervsministerens Udvalg for levedygtige landsbyer arbejdet på siden juli 2017 med henblik på at sikre, at regeringens vision om at gøre det attraktivt at bo og leve i hele Danmark kan blive til virkelighed.

For et par uger siden præsenterede vi vores 17 anbefalinger til regeringen på et pressemøde i Nyrup.

Skal vi lykkes med at gøre endnu flere landsbyer levedygtige, kræver det, at man arbejder strategisk med de enkelte lokalområders udvikling. For uden et samlet strategisk mål har enkeltstående tiltag ikke en tilstrækkelig effekt. Samtidig er det afgørende at arbejde sammen på tværs af stat, region og kommune i en tæt dialog med landsbyernes lokalsamfund, hvis vi skal sikre en bæredygtig udvikling af landsbyerne.

Udvalget for levedygtige landsbyer har identificeret fire kriterier, der er afgørende for, at endnu flere landsbyer er levedygtige i fremtiden:

1) Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse samt adgang til landskab og natur.

2) nærhed til offentlig og privat service.

3) tilgængelighed til beskæftigelse og gode muligheder for etablering af virksomheder.

4) social og kulturel sammenhængskraft.

Nogle områder har brug for helt særlige indsatser; nemlig de udpegede rekonstruktionsområder. Også de bliver tilgodeset i udvalgets rapport med flere konkrete indsatser, der kan understøtte udviklingen i disse områder. Udvalget anbefaler nemlig en forlængelse og forøgelse af Pulje til Landsbyfornyelse på minimum 330 mio. kr. årligt i en tiårig periode, en udvidelse af BoligJobordningen samt mulighederne for omplacering af boliger i det åbne land.

Alle er vigtige og relevante indsatser i den forbindelse.

Udvalget for levedygtige landsbyer har leveret sine 17 anbefalinger, der viser, hvordan vi kan arbejde med de ovennævnte kriterier for at skabe levedygtige landsbyer. Anbefalingerne er udviklet i dialog med de mennesker, det hele handler om. Dels gennem virtuel dialog på udvalgets Facebook-side, men også ved fysiske møder rundt om i landet, hvor udvalget har mødt landsbyernes ildsjæle og diskuteret, hvordan vi gør landsbyerne levedygtige.

Nu er det op til regeringen at vise, om man kan og vil levere på sin ambition om at gøre det attraktivt at bo og leve i hele Danmark. Lytter regeringen til udvalgets forslag, går de danske landsbyer en lysende fremtid i møde.