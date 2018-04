De skulle lægge nakken godt tilbage, de mange fremmødte, da der tirsdag var rejsegilde på det kommende Veteranhjem Odense bag det gamle soldaterhjem Dannevirke. For siden soklen blev støbt, er det gået slag i slag med byggeriet, og tirsdag kunne kransen sættes på plads for at markere, at byggeriet har nået toppen.

- Det er en glædelig dag. Som borgmester er jeg med til mange rejsegilder og spadestik i byen, men det her er så afgjort et af de mest vigtige. Det handler om at gøre noget for de veteraner, der har gjort tjeneste for Danmark i udlandet, og som virkelig har behov for sådan et sted, lød det fra Peter Rahbæk Juel (S).

Og midt mellem alle gæsterne stod der en arkitekt og glædede sig over at se sine streger blive til virkelighed.

- Det er gået meget bedre end forventet, og på nogle punkter er det også blevet et andet hus, end det vi tegnede. For eksempel tilbød entreprenøren at fuldmure huset, og det kan jeg ikke huske, vi har arbejdet med længe. Så jeg glæder mig virkelig over at se det, sagde arkitekt Andreas Isager.

Veteranerne kunne også glæde sig dobbelt på dagen, da Hedeselskabet i samme ombæring donerede 200.000 kroner til det haveprojekt, der skal få veteranhjemmet til at smelte ordentlig sammen med soldaterhjemmet og det nærliggende Ansgars Anlæg. En af tankerne bag hjemmet, hvor nogle få veteraner kan bo en kortere periode, og hvor alle kan komme og få hjælp og netværk, er at give veteranerne en form for en klosterhave, der også kan give plads til ro og fordybelse.

Ifølge formanden for byggeudvalget, tidligere rådmand Steen Møller, kan veteranhjemmet slå dørene op i efteråret. Det bliver det første af sin art, der er bygget til formålet i Danmark.