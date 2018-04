Rygning

Færre unge skal starte med at ryge. Det vil Region Syddanmark og 22 syddanske borgmestre arbejde sammen for at sikre. Borgmester i Kolding håber det nyfundne regionalt-kommunale samarbejde kan strække sig over flere projekter i fremtiden.

Nyt samarbejde: Syddanskerne er den befolkningsgruppe i landet, der ryger mest, men det skal ifølge Region Syddanmark og dens 22 kommuner nu være slut. I et nyt samarbejde vil regionale politikere og byrødderne forsøge at få de syddanske unge til at kvitte smøgerne ved at sætte ind på ungdomsuddannelser og folkeskoler. Aftalen kommunerne og regionen imellem går på, at de 22 syddanske kommuner skal tilslutte sig Røgfri Fremtid, som er et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Partnerskabet har en vision om, at ingen børn og unge ryger i 2030. Regionernes sundhed Den seneste nationale sundhedsprofil viser, at andelen af rygere nærmest er stagneret. Andelen af rygere er gået fra 17 til 16,9 procent fra 2013 til 2017.

Mens færre ældre ryger, er andelen af unge rygere vokset. I Syddanmark ryger 18,7 procent af borgerne dagligt, hvilket er den højeste andel af alle danske regioner.

I Region Midtjylland er andelen af daglige rygere ifølge Sundhedsprofilen 16 procent. I bund ligger Aarhus og Skanderborg med 13 procent, mens Norddjurs og Horsens topper med 20 procent. Odense Byråd har allerede vedtaget en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025, hvilket betyder, at ingen børn og unge ryger i 2025. Hans Peter Geil (V), formand for Kommunekontaktudvalget, hvor regionsrådsformanden og regionens 22 borgmestre er medlemmer, forklarer, at de nyeste tal for rygning kalder på handling. - Vi synes ikke, det er så flatterende at være den region med flest unge rygere, siger Hans Peter Geil, der er borgmester i Haderslev Kommune. Han nævner et totalt røgfrit skolemiljø som en mulighed. Regionen vil blandt andet tilbyde ungdomsuddannelser samarbejde om at reducere elevers rygning, mens kommunerne især har blikket rettet mod grundskolerne. Dog er der endnu intet konkret på bordet.

