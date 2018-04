- Kan du se dig selv i spidsen for et område, hvor vi gør op med aktivering og i stedet sætter fokus på job og uddannelse? Og arbejde målrettet på at hjælpe borgerne til at overvinde de barrierer, der måtte ligge mellem dem og arbejdsmarkedet?

Henriette Nygaard Korf skal ind og løfte et af de tunge områder i kommunen - en gruppe af ledige, der har problemer som for eksempel sygdom og misbrug, der er så store, at de ikke kan arbejde. Denne gruppe er alt for stor i Odense sammenlignet med landsgennemsnittet og kan risikere at få en alvorlig indvirkning på kommunens fremtidige økonomi, hvis man ikke forbedrer sig her. Som det hed i den tidligere stillingsannonce til jobbet:

- Det handler om at give de borgere, der har behov for støtte og hjælp, redskaberne til at mestre deres voksenliv. Henriette Nygaard Korf

Henriette Nygaard Korf skal være chef for nogle af de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet - det omfatter kontanthjælpsmodtagere over 30 år langt væk fra arbejdsmarkedet og kommunens væresteder for socialt udsatte.

De spørgsmål har Henriette Nygaard Korf nikket ja til.

- Jeg brænder for socialområdet. De sidste to år har jeg været centerchef for udsatte, kriminalitetstruede unge, men med et socialt fokus - altså på at få de unge videre i uddannelse og beskæftigelse og give dem redskaberne til at mestre deres eget liv. Koblet med en personlig beslutning om at flytte til Jylland (her bor hendes kæreste, red.), vil jeg gerne blive ved med at arbejde på det sociale område, siger hun.

Hun nåede at være leder af Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU) i lidt over to år, og her har arbejdet i høj grad handlet om at forbedre de unges evner til at tackle udfordringerne i deres liv, styrke deres skolegang og hjælpe dem med at skabe alternative netværk og fællesskaber.

- I Odense kan jeg fortsætte arbejdet på voksenområdet, og jeg tror, der vil være nogle af de samme typer borgere, som jeg har arbejdet med hidtil. Det handler om at understøtte de strategier, der skal få borgere, som har behov for støtte og hjælp, ud i beskæftigelse. Det handler om at give dem redskaberne til at mestre deres voksenliv, siger hun.

Henriette Nygaard Korfs første job var for Politiets Efterretningstjeneste, PET, hvor hun i seks år blandt andet udarbejdede analyser, trusselsvurderinger og arbejdede med forebyggende indsatser for at forhindre radikalisering efter chokket over terrorangrebet i USA 9-11. Dernæst arbejdede hun i fire år som souschef i Integrationsministeriets Demokratikontor - også med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.