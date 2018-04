Slotsdebat. Hvad er alternativet?

Lokaldebat

Lokaldebat: Jeg forstår ikke alle de kritiske personer, der udtaler sig om Nyborg Slot; hvor grimt det er, og hvor tosset det er m.m. Jeg synes, det er et fantastisk projekt, hvor man får en kæmpe mulighed for at formidle historien, så den kan forstås (hvis man vil). Og ja, man kan sagtens diskutere, om det er kønt, grimt, for stort, for småt, for nyt mm. Men hvad er alternativet? Skulle vi lade det stå og forfalde?

Nogle synes, vi skulle bygge det op i gammel stil, men så ville det da virkelig komme til at virke mastodontisk, afskrækkende og uindtagelig. Det var jo meningen med en borg og især en kongeborg.

Og hvilket årstal skulle man vælge? For det er bygget om utallige gange. Skulle vi gå helt til yderlighederne? Så kunne man jo køre til Odense og pille alle murstenen ned fra Odense Slot og tage dem tilbage til Nyborg.

Nej, stop nu og bak op om den kæmpe og fantastiske udvikling, der sker i Nyborg og omkring slottet. Det er alt andet lige bedre end de sidste 50-100 år, hvor det har stået stille og gemt hen. Lad os sammen tale Nyborg op og udnytte de fantastiske muligheder, byen og kommunen har.