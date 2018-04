I december 2017 blev de gamle vinduer i et hus i Nørrevoldgade skiftet ud med moderne termoruder i plast. Det rene blasfemi, mener Gitte Nyby, der bor til leje i stueetagen. Ejeren har nu fået en frist på to år til at bringe forholdet i orden.

Det gør ikke den store forskel, mener ejeren selv, men medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget har en anden opfattelse og har givet ham en frist på to år til at bringe forholdet i orden. Det manglede da også bare, synes Gitte Nyby.

Det er ren blasfemi og mangel på respekt for husets ånd. Du sætter heller ikke et marmorbadeværelse ind i et hus som dette. Gitte Nyby, lejer

- Det er ren blasfemi og mangel på respekt for husets ånd. Du sætter heller ikke et marmorbadeværelse ind i et hus som dette. Jeg ved godt, at ejeren bruger som argument, at plastvinduer er nemmere at vedligeholde. Umiddelbart skulle det være en fordel for os, fordi vi selv skal stå for den løbende vedligeholdelse, men det er et misforstået hensyn at vise. Jeg vil til enhver tid foretrække træ, selv om det skal males fra tid til anden, siger hun om plastvinduerne, der er en daglig kilde til irritation.

- Det er tydeligt at se både indefra og udefra, at der er tale om vinduer i plast, fordi de skinner blankt på en helt anden måde, end træ gør. Jeg er vinterbader og bader sammen med en, der bor lidt længere henne ad gaden, og hun har også påtalt de forfærdelige vinduer. Så folk i gaden lægger også mærke til det, og det kan jeg godt forstå, bemærker Gitte Nyby, der har en særlig grund til at ønske forholdet bragt i orden.

Med tiden håber hun nemlig på at kunne overtage ejendommen. Også Stine Berg, der har boet i lejligheden på første sal de seneste tre år, er dybt skuffet over ejerens valg af vinduer. Ikke bare er de lavet af plast, de følger heller ikke formen på de oprindelige vinduer.

Derfor har håndværkerne været nødt til at være kreative, lidt for kreative, mener Stine Berg, der heller ikke er tilfreds med, at arbejdet flere steder fremstår ufærdigt.