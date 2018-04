Hvorfor har man ikke forsket så meget i hjernetumorer hos børn indtil nu?

- For området omkring hjernetumorer har der været det særlige, at den enkelte undertype af hjernetumorer er sjældne med mindre end ti tilfælde om året i Danmark. Behandlingen har været kompliceret og ikke så organiseret som på andre områder. Der har været mange specialer involveret, og diagnostikken af hjernetumorer har også tidligere været dårlig. Man har ikke haft en forståelse for, hvorfor ét barn klarede sig dårligt med en type hjernetumor, mens et andet barn klarede sig godt. Det har ændret sig de seneste fire til seks år, hvor man har fået en langt bedre forståelse for, hvordan man skal klassificere forskellige typer af hjernetumorer.

Hvad har skabt den fremgang?

- Man har fået nogle nye måder at analysere arvemateriale på. Når en hjernecelle begynder at opføre sig som en kræftcelle, er det fordi, at der går noget galt i cellen. Når man kigger på det i et mikroskop, kan to hjernetumorer ligne hinanden til forveksling, men deres arvemateriale kan være meget forskelligt. Det har vi fået nogle bedre teknikker til at kunne se i dag, så vi bedre kan klassificere de enkelte undertyper af en hjernetumor. Det er en vigtig forudsætning for behandlingen.

Hvilke udfordringer er der i forhold til diagnosticeringen?

- Når man har en svulst inde i hovedet, så vokser den ofte relativt langsomt over mange måneder eller nogen gange over flere år, og fordi børns hjernekasse ikke er lukket, så kan tumoren nå en betydelig størrelse, før der kommer normale tryksymptomer med kvalme og hovedpine. Vi kan se, at nogen af de her børn er gået oftere til læge, men at der alligevel går omkring et halvt år i gennemsnit, før diagnosen er blevet stillet. Nogle gange går der endnu længere tid.

Hvordan har behandlingen udviklet sig?

- Der er sket meget lidt for patienter med hjernetumorer. Hvis vi ser på børn med leukæmi, var helbredelsesprocenten sidste år på 94 procent i Danmark. Da jeg startede i faget, var den på under 60 procent. Det er hverken fordi, at vi har fået en masse nye lægemidler eller har fået bedre kirurgi. Vi er blevet fantastisk gode til at finde ud af, hvordan medicinen helt præcist skal doseres og kombineres for det enkelte barn.

Er jeres overordnede mål så at kunne gentage den succes, som man har set i forhold til børn, der har leukæmi?

- Det kan man godt sige. Der er i hvert fald nogle af strategierne, som vi vil benytte os af. Det handler blandt andet om undersøgelse af hjernevæsken. Kan vi finde kræftceller dér? Det er noget med at få kortlagt tumorbiologien meget bedre. Og det er noget med at få undersøgt medicinomsætningen i forhold til det enkelte barn. Og så skal vi også have kigget på, om vi via dyremodeller kan finde nye stoffer, som gør, at vi kan ramme tumoren bedre.