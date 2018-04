Mens behandlingen af den hyppigste kræftdiagnose hos børn, leukæmi, er blevet markant løftet igennem de seneste 10 år, har det trods visse forbedringer været mere statisk med behandlingen af den næsthyppigste kræftdiagnose og de omkring 45 børn under 18 år, der hvert år bliver ramt af svulster i hjernen.

Allerede inden for de næste par år håber forskerne i en ny forskningsenhed dog på at skabe nye fremskridt, der kan gøre lægerne bedre til at opdage og behandle hjernesvulster hos børnene.

Hjernesvulster hos børn Svulster i hjerne og rygmarv er den næsthyppigste kræftform hos børn og den, der koster flest liv hos børn. Ikke alle svulster bliver klassificeret som kræft.Fire ud af fem børn med en hjernesvulst i Danmark er stadig i live fem år efter, diagnosen er blevet stillet.



Hjernesvulster giver ofte senfølger. Større neurologiske skader efter operation eller strålebehandling er skyld i de alvorligste senfølger som eksempelvis indlæringsvanskeligheder, motoriske problemer, syns- og høreproblemer og mentale handicap.



Kilde: Børnecancerfonden

Det sker i et nyt forskningsprogram, der med 12 millioner kroner i bagagen skal samle nogle af Danmarks førende eksperter på området.

Én af dem er professor Kjeld Schmiegelow fra Rigshospitalet, der bliver leder af programmet. Han går ind til det med store forventninger.

- Jeg tror, at vi kan komme ekstremt langt. Det bygger jeg blandt andet på, at vi har gjort så store fremskridt inden for andre former for kræft hos børn, så mindst 85 procent af børnene overlever. Der er rigtigt mange sygdomme, hvor vi har vist, at vi med en målrettet forskningsindsats kan løfte områderne fagligt. Det tror jeg også på, at vi kan gøre i forhold til hjernetumorer hos børn, siger Kjeld Schmiegelow.

Han erkender dog samtidig, at hjernen er kroppens mest komplekse og sårbare organ:

- Der er myriader af ting omkring hjernen, som vi stadigvæk ikke har styr på. Og der vil formentligt gå meget lang tid, før vi vil kunne sige, at vi er begyndt at have et overblik over det. Men vi ved i hvert fald, at hjernen er vores allermest skrøbelige organ. Hvis en patient har en svulst i armen, kan du i sidste instans skære armen væk. Du kan skære halvdelen af leveren af et barn, og den vil vokse ud igen. Hvis du fjerner en nyre, så er der én mere. Vi kan ikke gøre særligt meget med hjernen, fordi den er så kritisk et organ for os.