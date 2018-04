En forestående tur til København fik mig ned til Fynbus for at købe et rejsekort. Det er jo så dejligt at benytte rejsekortet med bus, til lands og vands i staden. Så købet blev foretaget med 500 kroner på kortet, troede jeg, indtil jeg gik ombord i en bus og konstaterede, at det ikke virkede.

Det er jo sit at blive sat af en bus, men det er nok sket for andre før mig. Nå, hen til en hæveautomat, tilbage til en ny bus og afsted til hovedbanegården for at rette op på fejlen.

Der er en kraftig aktivitet på Københavns Hovedbanegårds billetkontor en lørdag formiddag, men efter en rum ventetid blev det min tur. Ganske rigtigt var der intet indsat på mit rejsekort trods en indbetaling i Odense hos Fynbus. Et nyt kort blev købt, og samme beløb blev indsat. Meget kompetent service - med billede af den rejsende, der blev lagt ind på det nye kort med plasticomslag. Selv billigtiderne for en pensionist blev lagt ved.

Tilbage i Odense og til Fynbus. Her kunne man ikke forstå hændelsen og spurgte om kvitteringen. Normalt smider jeg den slags kvitteringer ud, men jeg havde gjort en undtagelse, så den fik de. Jeg fik mine 550 kroner tilbage, inklusive 50 kroner for kortet, med en beklagelse over hændelsesforløbet.