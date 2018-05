1 / 3

Anne-Marie Christensen er uddannet antropolog. Antropologer studerer blandt andet adfærdsmønstre, så da hun begyndt at grave i sin morfars fortid og forholde sig til sin mors skam over den, var hun ikke længe om at opdage, at alle børn af landsforrædere skammede sig. Foto: Nils Svalebøg.