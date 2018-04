For at komme dobbeltbookinger og udeblivelser til livs ønsker Ærøs politikere, at rejsende på Ærøfærgerne skal betale, når de booker deres rejse. Jens Weiss (S) mener dog, at turister bliver straffet. Beslutningen skal tages onsdag aften, og senere skal politikerne også tage stilling til, om man skal indføre landanlæg, brobizz og betaling via apps på mobiltelefonen.