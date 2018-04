Selv om der har været brugt flere end 40 retsmøder i Østre Landsret, er det ikke nok til at vurdere, om Forsvarsministeriet skal dømmes for medansvar for påstået tortur i Irak.

Det mener advokaterne for 23 irakere, der har anlagt retssagen. En af advokaterne bruger et billede fyldt med smerte og pine, da han tirsdag i en tale til dommerne karakteriserer processen:

- Man kan sammenligne det med, at man anmoder nogen om at bevæge sig en lang distance i sko, der er for små, og som undervejs gøres ikke bare ét, men to numre for små. Og den vej, man må tilbagelægge, finder sted i mørke, siger advokat Christian Harlang.

Han beder dommerne om at genoptage bevisførelsen i sagen om militæroperationen Green Desert. Det sker på tidspunkt, hvor en egyptisk psykiater netop er blevet afhørt som det sidste vidne.

- Beklageligvis har den mundtlige forhandling siden 7. november været så ufuldstændig, at der bør iværksættes en reparation, så sagen kan afgøres på et mere lige og fyldestgørende grundlag, siger advokat Harlang.

For eksempel mener han, at landsretten har givet for kort tid til afhøring af irakerne. De fleste er blevet udspurgt via en videoforbindelse til danske ambassader og repræsentationer i Libanon, Saudi-Arabien, Australien og USA. 45 minutter er de fleste blevet tildelt.

Desuden beskylder han Forsvarsministeriet for at have begået en række benspænd undervejs.

De 23, hvoraf en dog er afgået ved døden, kræver hver 120.001 kroner. De 22 blev smidt i et lokalt fængsel i det sydlige Irak under Operation Green Desert i november 2004, da britiske, danske og lokale irakiske styrker gik i fælles aktion.

De hævder, at Danmark er medansvarlig for den behandling, de blev udsat for. En del af pengekravet skyldes i øvrigt landsrettens håndtering af sagen.

- Denne sag er overordentlig alvorlig for fortiden, nutiden og for fremtiden, siger Harlang. Han beklager også, at tiden til proceduren er blevet reduceret.

- Beskæringen af mine muligheder for at procedere denne vigtige sag er symptomatisk for de vilkår, vi er blevet budt undervejs, siger advokaten.

To irakere følger med fra tilhørerpladserne. De søgte om asyl, da de i december rejste til Danmark for afgive forklaring.

Advokat Harlang og hans kollega skal bruge yderligere tre dage til at procedere. Derefter får Forsvarsministeriet ordet for at kræve frifindelse. Dommen ventes til juni.