På generalforsamlingen i Glentevejs Antennelaug 22. februar spurgte et medlem under punkt eventuelt, hvordan bestyrelsen accepterede at stemme på et medlem uden at undersøge, om medlemmet var valgbart. Vedkommende var ikke valgbar, eftersom han ikke var medlem af Glenten. Nu sidder han, i strid med Glentens vedtægter, i bestyrelsen.

Generalforsamlingen var også ulovlig, da flere, som ikke er medlemmer, stemte vedrørende punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen udviser en magtfuldkommenhed og kammerateri over for medlemmerne. Der bliver ikke svaret på spørgsmål, som stilles fra salen og på mails. Der handles, som om Glenten er ens private legeplads.

Glenten betaler fem millioner kroner om året til en streamingtjeneste, som 10 procent af medlemmerne delvis bruger. Tjenesten kostede 10 millioner kroner i anskaffelse. Glentens gæld er 46 millioner kroner.

Formanden og andre rejser til Sydafrika, USA m.m. flere gange. Det er sponsoreret af leverandører, men har intet med Glentens daglige drift at gøre. Formanden blev valgt på, at dette rejsevanvid skulle stoppe og på, at han ville holde et skarpt øje med Glentens økonomi. Ingen af delene har han holdt.