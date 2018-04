- Den tid, hvor vi alle sammen sad på den flade til en bestemt udsendelse på DR, er forbi. Vi er efterhånden vant til, at vi vælger alting til. Vi bestiller takeout og finder den serie, vi vil se på en streamingtjeneste. At vi også i dag kan vælge for eksempel med vores mobil, hvilke lydhistorier vi vil høre, det er en kæmpe frihed, forklarer hun.

Hun mener, at podcastbølgen, der skyller ind lige nu, også er udtryk for en demokratisering af det offentlige talerum.

- Der er masser, som aldrig har haft adgang til et medie, der nu melder sig på banen. Enhver nørd kan finde venner og et fællesskab ved at finde en podcast, der taler til dem. Jeg har hørt en podcast fra USA om en mand, der samlede på kuglepenne. Interesserer du dig for Tom Waits, er der også podcast, som gennemgår alle hans sange, forklarer Susanna Sommer.

Det er den teknologiske udvikling, der har gjort det muligt. Alle med en god ide og en optager kan udkomme med deres egen podcast.

Lytterne springer til, fordi der ind imellem er fortællinger, der er fortalt så godt, at de ikke kan lade være.

En anden sag er, at det er et medie, der giver en ro, vi kan have brug for i en verden, hvor vi ellers har noget af et multimedieshow med sociale medier, nyhedskanaler og mobiltelefoner kørende dagen lang.

- Det er et intimt medie, hvor der sidder en og taler direkte ind i dit øre. Jeg trykker play og sidder så i sydstaterne og kan lugte bålet. De kan få dig til at springe fra rum til rum og fra stemning til stemning med få virkemidler. Radio og lyd kræver også, at man kan forestille sig og bruge fantasien, derfor kan det ikke køre i baggrunden. Det bliver en lille oase i en travl dag, siger Susanna Sommer.