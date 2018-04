Artiklen blev via facebook delt mere end 300 gange, og har også resulteret i en del henvendelser, men Faaborg Stillads har brug for certificerede stilladsarbejdere, og sådan nogle har ikke ladet høre fra sig. Ifølge Bjarne Elnegaard, formand for 3F Sydfyn, er den simple forklaring på det, at Claus Skov Rasmussen ikke har sikret sine ansattes løn og arbejdsvilkår via en overenskomst. Sådan en har fagforeningen i årevis forsøgt at få Claus Skov Rasmussen til at skrive under på.

-Jeg har stilladser for tre millioner kroner liggende. De skulle være ude og tjene penge nu, men jeg må sige nej og melde afbud til den ene opgave efter den anden, der har aldrig været værre, siger stillads-bossen, der i avisen forleden kaldte situationen for "sit livs krise" .

Claus Skov Rasmussen 49-årige Claus Skov Rasmussen er uddannet tømrer, og drev egen tømrervirksomhed, som han solgte i 2000 for at drive stillads og materialudlejning.Fra firmaadressen på Mørkebjergvej udlejes alskens værktøjer og maskiner. En væsentlig del af indtægterne kommer fra udlejning af toiletvogne og hegn til festivaller. Da Faaborg Sommerrock gik ned, var Claus Skov Rasmussen med en i lille kreds af initiativtagerne, der genrejste sommerfesten, men også han måtte sande, at opbakningen var for ringe. Claus Skov Rasmussen har typisk haft 4-5 ansatte i stilladsfirmaet, men mangler altså folk certificerede stilladsmontører.

Claus Skov Rasmussen, der driver stillads og materieludlejning, mangler folk til at sætte stilladser op, og timingen kunne næsten ikke være værre. Det er masser af gang i byggeriet, masser af brug for de stilladser, der ligger nydeligt stablet op hos virksomheden på Mørkebjergvej.

Faaborg: Mandskabsmanglende Claus Skov Rasmussen, Faaborg Stillads, er nu indstillet på at skrive overenskomst med fagforbundet 3F, men kun hvis han kan få et års "prøvemedlemskab". Det afvises imidlertid blankt af Bjarne Elnegaard, 3F Sydfyn.

- Vi har før været tætte på at lave en aftale, hvor 3F anviste mig folk. Men de havde hverken certifikat eller kørekort. Det var som om, 3F slet ikke var klar over, hvad det er for en virksomhed, jeg driver, selv om vi havde siddet her lige overfor hinanden og forhandlet.

Bjarne Elnegaard, formand for 3F'erne på Sydfyn, mener ellers, at han kan formidle kvalificeret arbejdskraft til Faaborg Stillads - hvis altså virksomheden skriver overenskomst.

- Jeg bryder mig ikke om det system. Jeg har ikke tillid til fagforeningerne. Da jeg selv var lønmodtager fik jeg aldrig indtrykket af, at fagforeningen ville gøre noget for mig, forklarer han sin uvilje.

Alligevel er overvejer han nu at skrive overenskomst.

- Jeg tvivler på, at 3F virkelig vil hjælpe mig. Jeg er bange for, jeg bliver bundet op på en aftale, som ikke er til min fordel, og som jeg ikke kan komme ud af igen. Men hvis vi kan lave en aftale om, at jeg skriver bindende under for et år, og vi derefter kan se på, hvordan det er gået, så kan 3F får min underskrift i dag, siger Claus Skov Rasmussen.

Det kommer dog ikke til at ske, meddeler Bjarne Elnegaard, 3F Sydfyn:

- Vi vil meget gerne have Claus Skov Rasmussen med i et fællesskab, men idet, der er tale om et fællesskab, som hovedorganisationerne har formuleret overenskomsterne for, kan vi ikke gradbøje aftalerne. Den overenskomst, Claus Skov Rasmussen i givet fald skriver under på, løber frem til 1. marts 2020, og jeg kan jo ikke lave særaftaler med enkeltfirmaer, der kun vil have overenskomst noget af tiden. Det ville være undergravende for hele den danske model, siger afdelingsformanden.