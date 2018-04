Avisen om iværksætteri: Lær af rumænerne

Sagt lidt i spøg: Vi kan lære meget af rumænerne. For mens blot 3,7 procent af danskerne har en forventning om at åbne egen virksomhed inden for de næste tre år, har hele 29 procent af rumænerne planer om det samme.

Det er en markant forskel. Og en forskel, som i længden kan blive dyr for Danmark, for iværksættere skaber vækst, udvikling og job - og skatteindtægter til gavn for hele samfundet. Lego, Danfoss, Lakrids by Johan Bülow ... store og små danske virksomheder er blevet skabt af driftige iværksættere.

Desværre er danskerne, som avisen Danmark beskrev i går, det folkefærd i Europa, der er mindst interesseret i at åbne virksomhed. F.eks. tumler over otte procent af svenskerne med den samme idé, mens næsten 16 procent af indbyggerne i Island, engang en del af det danske rigsfællesskab, har samme tanke. I Rumænien er det som sagt næsten en tredjedel af den voksne befolkning, der vil være selvstændig.

Det er på sin vis forståeligt, at danskernes interesse for at blive iværksættere er så ringe, som tilfældet er. Det går godt på arbejdsmarkedet i disse år. Ledigheden er lav, og inden for en række fag er der flaskehalsproblemer, f.eks. fortalte ejeren af et faaborgensisk stilladsfirma for nylig, at han kan blive tvunget til at lukke firmaet på grund af personalemangel. Det er derfor forholdsvist let at finde et job med en fin løn og en god pensionsordning og alt dertil hørende. Og derfor er interessen for at blive selvstændig lav.

I Rumænien er situationen nærmest omvendt: Arbejdsløsheden er høj, understøttelsen lav - og derfor er mange rumænere villige til at satse på en karriere som iværksætter eller selvstændig. Uanset bevæggrundene kan man imidlertid konstatere, at rumænere - og franskmænd, kroater, estere og alle mulige andre driftige folkeslag - ikke er afskrækkede af idéen om at blive selvstændige. Derfor kan vi lære noget af dem; i det mindste kan vi lære at tænke anderledes om iværksætteri og selvstændig virksomhed.

De mennesker, der kaster sig ud i en karriere som selvstændig, er nogle af hverdagens helte. Det er ofte mennesker, der siger deres gode, faste job op for at satse egne penge på en idé, der kan bære - eller briste. Det kræver mod, vilje, risikovillighed, styrke - og en hel del egensindighed. Og så kræver det, at man dropper den magelighed, som mange lønmodtagere har.

Tør man ikke kaste sig ud i selvstændigheden, kan man i stedet støtte disse hverdagens helte. Når en ny café åbner i hovedgaden, når en ny butik slår dørene op i centret, når en nyuddannet frisør åbner salon - så støt dem. Køb deres varer, spis deres mad, sig opmuntrende ord til dem. Støt dem, der griber initiativet, tager chancen og springer ud som iværksættere. Næsten ligesom i Rumænien.