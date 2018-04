Tidspunktet og tilstanden er væsentlige faktorer for at få fredet Fyns Kunstmuseum-bygningen, vurderer formand for frednings- og bevaringsudvalget under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, der nu tager sagen op på vegne af Odense Byforening.

Alligevel skal man regne med, at der går både uger og måneder, inden der falder en afgørelse. Det er et større arbejde for foreningen at indsamle materiale, der kan belyse og begrunde en kommende fredning, forklarer han. Blandt andet kan det komme på tale at skulle til Odense for at foretage registreringer.

- Bygningen står i et vadested, hvor den skal til at anvendes til noget andet end det oprindeligt tænkte, og det er en væsentlig faktor, som betyder, at vi kan vælge at køre sagen som en hastesag. Hvis vi strammer os, kan vi måske nå at åbne sagen før sommerferien, siger han.

Det er mere oplysningen om, at der skal være værksteder, og at de mange særegne arkitektoniske perler, som findes i og uden på bygningen, skal lide skade i forbindelse med sit nye formål, der bekymrer formand Helge Torm så meget, at han sammen med den øvrige bestyrelse har besluttet at åbne en fredningssag for den gamle bygning.

Som formand for frednings- og bevaringsudvalget under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er det hans opgave at være vagthund for bygningsværker, der som kunstbygningen har en arkitektonisk og kulturhistorisk betydning.

Egentlig passer det meget godt fortsat at have kunst i byens gamle, klassiske kunstbygning, og det har Helge Torm isoleret set intet imod.

- Vi forventer imidlertid ikke, at kommunen begynder at foretage de store ændringer med det samme - dels fordi de nu ved, der er en sag, dels fordi bygningen egentlig skal sælges på et tidspunkt, og så vil der være en forventning om, at Odense Kommune udviser respekt over for den.

- Gavlfacaden står for eksempel uberørt, og sådan noget er afgørende for afgørelsen af en fredningssag, siger han.

Helge Torm vurderer, at bygningen har gode muligheder for at blive fredet, da den både inde og ude fremstår intakt i forhold til den oprindelige version fra 1885.

En fredningssag spænder ikke ben for, at Det Fynske Kunstakademi kan følge sin plan om at rykke ind i en del af lokalerne pr. 1. august, og ifølge Helge Torm er en fredning heller ikke lige med en aflivning af øvrige muligheder inde i det tidligere museum.

- Mange tror, at en fredning betyder, at man ikke længere kan slå et søm i væggen, men sådan er det ikke. En fredning er rettere lig med en fastfrysning af bygningen, som den er, når fredningen slår igennem. Desuden får en fredning betydning for den kommende vedligeholdelse af byggeriet, ligesom man skal ansøge om at gennemføre forandringer. Men det betyder langt fra, at bygningen ikke længere kan være en bygning fuld af aktivitet, siger han og kommer med et eksempel på, at en fredning ikke nødvendigvis forhindrer supermarkeder i at komme indenfor.

- I Helsingør er den gamle toetagers posthusbygning fredet, men alligevel er der supermarked i stueplanet. Man ser det næsten ikke udefra, og de må have indordnet sig under de eksisterende forhold, for de har fået lov til det, siger han.

Sidst, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur fik noget fredet i Odense, var i 2005, da kraftcentralen ud mod Buchwaldsgade i Thrige-firkanten blev fredet i forbindelse med renoveringen af den gamle fabrik. Den blev bygget i 1916 og er stadig kørende - ledet af foreningen Dieselgruppen.