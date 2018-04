By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) støtter ikke en fredning af Fyns Kunstmuseum, da sådan en vil få betydning for de fremtidige indretningsmuligheder i bygningen. Men også for den pris, Odense Kommune vil kunne sælge den til.

Odense Byforening vil gerne have fredet bygningen i Jernbanegade 13, som har huset Fyns Kunstmuseum, og som Det Fynske Kunstakademi flytter ind efter sommerferien. Hvad synes du om den idé?

- Jeg er klar over, at byforeningen har sendt en fredningsansøgning ind, og at den gerne ser bygningen fredet, og så må vi afvente at se hvilken beslutning, der bliver taget. Og når beslutningen kommer, respekterer vi den naturligvis.

Hvordan passer det ind i Odense Kommunes planer om at sælge ejendommen?

- Det er klart, at hvis bygningen bliver fredet, så kommer det til at påvirke kunstakademiets brug af bygningen og virke som en begrænsning for de planer, skolen har.

Men kunstakademiets indflytning er jo midlertidig, så en fredning er vel mere interessant på sigt. Vil en fredning kunne spænde ben for det kommende salg, som Odense Kommune har i tanker for bygningen?

- Det er klart, at en fredning af ejendommen vil betyde noget for under hvilke vilkår, et salg kan finde sted. En fredning vil også få betydning for den pris, kommunen kan få for ejendommen, for så er det begrænset, hvad man kan bruge den til.

Synes du, bygningen har kulturhistorisk værdi?

- Jeg synes da også, det er en fantastisk unik bygning, og for mig at se er der ingen tvivl om, at den er bevaringsværdig. Men med en fredning vil bygningen blive lige så låst for fremtidige indvendige ændringer som Odense Slot er, og som virker meget begrænsende her (slottet er fredet, men benyttes til kontorer af By- og Kulturforvaltningen, red.). Jeg er enig i, at det er en smuk, gammel bygning, som vi skal sørge for kan bevare sit ydre indtryk.

En fredningssag kan trække ud i årevis, vurderer byforeningen selv. Betyder det, at du gerne vil fremskynde processen med at finde en blivende adresse til kunstakademiet, så bygningen i Jernbanegade kan blive sat til salg, før en eventuel fredning er på plads?

- Nej, sådan arbejder By- og Kulturforvaltningen ikke. Nu flytter Det Fynske Kunstakademi midlertidigt ind, og om midlertidigt betyder kort eller længere tid, er der endnu ingen, der ved.