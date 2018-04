2 / 3

Formand for Kulturmiljøråd Fyn, museumsinspektør Ellen Warring: - Vi støtter fuldt op omkring en fredning, for det er den eneste mulighed for at sikre, at Fyns Kunstmuseums-bygningen også i de kommende år fremstår uberørt både ude og inde. De regler, den er dækket af nu, rækker udelukkende til at sikre mod en nedrivning. Og der er meget at passe på i huset, for både døre, gulve, flisebelægning, gelændre er originale - det er i sig selv et museum. Kommunen burde se sine bygninger som et aktiv frem for at sælge dem, som det er sket med Hollufgård og Det adelige Jomfrukloster. Arkivfoto: Nils Svalebøg