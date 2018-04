Men en spiller kan først med fuld lovlighed rykkes ned fra første- til andetholdet, hvis førsteholdet i samme spillerunde eller forinden når at spille en kamp, og det fik OKS ikke gjort i Fynsserien på grund af en aflysning midt i de hårde vinterdage under den planlagte forårspremiere. Formentlig på grund af vinterpausen, mens klubberne midt i en løbende turneringshalvdel plejer at være opmærksom på reglen.

Der har ikke været den store tvivl om konsekvensen, fordi der er en del fortilfælde, og DBU Fyn kunne blot kigge i de indberettede holdopstillinger.

OKS har ambitioner om at få reserverne rykket op fra Serie 2 til Serie 3, fordi førsteholdet spiller med i toppen af Fynsserien, hvor der dog kun er én oprykningsbillet til Danmarksserien, og Otterup er nu lille favorit til at løbe med den plads efter weekendens resultater. Men ellers vil OKS givet i næste sæson igen spille en vital rolle i toppen af rækken, og som potentielt Danmarksseriehold er det tungt at hente reserver helt nede i Serie 2.

OKS har dog fortsat gode chancer for at rykke op fra Serie 2 trods fadæsen mod B1913.

To hold skal op fra hver af de fire Serie 2-kredse, og i den ene kreds er det Marslev, der fører med 37 point for 14 kampe foran B67 med samme antal point med for 16 kampe. OKS har på tredjepladsen nu 33 point for 15 kampe efter lørdagens 1-0 sejr over Vollsmose-klubben FUIK. Og generelt kan OKS-reserverne høste stor gavn af den markante bredde omkring førsteholdet.

B1913 ligger lige over nedrykningsstregen og havde derfor god gavn af de tre uventede point.