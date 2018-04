Hindsgavl Slot kom ud af 2017 med et plus på 100.000 kroner efter indvendige investeringer for 2,3 millioner kroner.

Middelfart: Med godt 100.000 gæster sidste år fastholdt Hindsgavl Slot de senere års høje aktivitetsniveau og leverede et nyt plus på bundlinjen, denne gang på 106.000 kroner efter skat. At det er 400.000 kroner mindre end året før, får ikke smilet til at stivne hos stedets direktør gennem de sidste 11 år, Uffe Høeg Johansen, der gør opmærksom på, at tallene skal ses i lyset af de mange indvendige investeringer, han skal afholde over driften.

Han nævner som eksempel, at der alene sidste år blev brugt 2,3 millioner kroner på indvendigt vedligehold og moderniseringer, herunder renovering af 23 værelser i to værelsesfløje. Direktøren forventer et regnskab i 2018 på niveau med 2017.

- Vi har efterhånden nået maksimum for, hvad vi kan presse igennem, hvis vi vil fastholde vores høje kvalitetsniveau, udfordringen bliver fremover at holde momentum, siger Uffe Høeg Johansen.