Selv om han har stævnet Nordfyns Kommune for at få omstridt grund renset for plastik, vil Egon W. Rasmussen gerne købe grunden. - Jeg har ikke set et købstilbud, siger borgmesteren.

Nislev: Mandag den 14. maj skal Retten i Odense tage stilling til, om Nordfyns Kommune skal dømmes til at rense sin grund tæt ved Nislevgård for plastikrester. Kommunen er stævnet af naboen til den problematiske grund, Egon Wædele Rasmussen. Men selv om han er godt og grundigt træt af nabogrunden og de plaststykker, der bliver ved med at dukke op af jorden, vil han alligevel gerne købe grunden.

- Jeg har skrevet til Pia Longet og tilbudt at købe grunden for 300.001 kroner, siger Egon W. Rasmussen, der i givet fald vil plante skov på grunden.

Når det er det socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen, han har sendt sit købstilbud til, skyldes det, at Pia Longet i Fyens Stiftstidende i sidste måned lancerede et forslag om, at kommunen skulle bruge den omdiskuterede mark til rekreativt område, hvor der blandt andet kunne blive plads til en scene til Nordfynsspillene og et hus til De Blå Spejdere, der bliver husvilde i forbindelse med udvidelsen af Otterup Hallerne.

- Hvis jeg kan købe grunden for 300.001 kroner, så kan kommunen leje plads til scene og spejderområde for en krone om året i 100 år, siger Egon W. Rasmussen.

Nordfyns Kommune købte i 2009 grunden for 1,7 millioner kroner, men da det viste sig, at der var masser af plastik-rester 20-30 centimeter nede i jorden, og at plastikken dukkede op til overfladen og blandt andet blæste ind til naboen, satte kommunen i 2015 grunden til salg med en prisidé på 500.000 kroner.

- Så, borgmester Morten Andersen, hvorfor ikke sælge grunden for 300.000 kroner og slippe for flere problemer?

- Jeg har ikke set et købstilbud fra Egon Rasmussen, så det kan jeg ikke forholde mig til, siger borgmesteren.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til salgstilbuddet fra Pia Longet.