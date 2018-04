Kloden rundt

Hawaii: En mand fra Colorado blev forleden angrebet af en haj under en ferie på Hawaii. Manden, der hedder Dylan McWilliams, blev bidt i det ene ben, mens han surfede. - Jeg så blod, og jeg så en haj i vandet. Jeg begyndte at sparke den, fortæller han til tv-stationen 9NEWS.COM. Han er 20 år, og han er ikke ukendt med at blive angrebet af vilde dyr. I sommeren i fjor var han på trekking. Han sov uden for sit telt sammen med fire andre, da en bjørn angreb og bed ham i hovedet, inden den blev jaget væk. Han fortæller også, at han nogle år forinden var på trekkingtur i Utah, da han blev bidt af en klapperslange. - Jeg fik ikke så meget gift, men det var nok til, at jeg blev syg. (ritzau)