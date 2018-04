Kloden rundt

USA: De hænger ikke på træerne, de rigtige drømmejob, men Harley Davidson har netop annonceret, at det har otte af dem og efterlyser ansøgere. Der følger ikke løn med i dollar og cent, men det går nok endda. De otte personer, der ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP kan være studerende, får stillet en Harley Davidson til rådighed hver. Så skal de ellers køre rundt i USA i 12 uger og på de sociale medier fortælle, hvad de oplever. Harley Davidson siger, at ansøgere skal være mindst 18 år og overveje en karriere inden for sociale medier. Motorcykel-producenten siger videre, at den nok skal lære de otte udvalgte at tumle en motorcykel og kompensere dem for rejseudgifter. Som en ekstra bonus får de lov at beholde motorcyklen, når de 12 uger er gået. (ritzau)