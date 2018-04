Indsigt

Boe Trøigaard Hansen er projektmedarbejder for projektet 'Når jeg bliver gammel' i Middelfart Kommune. Han fortæller, at motion, som det Motionsvenner i Middelfart arrangerer, har en gavnlig effekt for ældre - uanset funktionsniveau.

Hvilken forskel kan motion gøre for ældre?

- Vi ved, at muskelmasse, styrke og kondition falder, når man bliver ældre, hvis det ikke modarbejdes med motion. Der er mange måder at træne på, men motion kan være med til at forebygge sygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme. For dem, der er gangbesværet, kan gangfunktionen løftes gennem styrketræning. Samtidig er tilbagemeldingerne, at de ældre generelt bliver gladere, men det er svært at måle.

- Styrketræning kan være med til at gøre, at man har noget at give af, hvis man bliver sengeliggende, for det kan koste meget funktion at blive sengeliggende i et par uger. Det tager tid at bygge op igen. Hvis man sørger for, imens man er i vigør, at opretholde sin muskelmasse og styrke, så udskyder man tidspunktet for, hvornår man ikke kan klare sig selv og dagligdagsopgaverne mere.

Kan alle ældre have gavn af motion uanset funktionsniveau?

- Ja, uanset funktionsniveau har man altid gavn af motion som ældre. Og det er aldrig for sent at gå i gang med træning.

Hvilke motionsformer er gavnlige for ældre?

- Det er godt at få lidt af alle verdener. Kredsløbstræning - gang, løb, dans, roning, cykling - sammenholdt med styrketræning, balance, koordination og smidighed. Der er ikke forbud, bare fordi man er ældre, men det skal tilpasses den enkelte.

Hvor meget motion skal man have som ældre?

- Hvis man kan følge anbefalingerne om 30 minutters fysisk aktivitet om dagen og to gange 20 minutter - som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglemassen - om ugen, er man nået langt.

Har du gode råd til, hvordan man som ældre kommer til at røre sig mere i sin hverdag?

- Man kan lave meget derhjemme. Blandt andet stolerejs. Prøv at rejs dig fra stolen 10 gange, hvis du har funktionsniveauet til det, og tag eventuelt tre gange 10 gange. Man kan også gå om bag stolen og stå på tæer, ligeledes tre gange 10 gange. Hjemmeøvelserne kan være med til at undgå funktionstab. Og så kan man gå ture. Det giver både motion og noget socialt, hvis man tager en med. Jeg vil dog anbefale at finde et tilbud, der motiverer en, enten i forening eller motionscenter, og komme af sted to gange ugentligt, da hjemmeøvelserne typisk ikke kan erstatte de effekter, man opnår i forening eller motionscenter.