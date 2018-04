Det plejer at være tæt, når GOG møder KIF Kolding København. Men kan fynboerne få bare et point i Kolding onsdag, er en plads i semifinalen hjemme og førstepladsen tæt på.

Håndbold: GOG har onsdag aften mulighed for at spille sig i semifinalen i håndboldligaen, og det er de gamle rivaler fra KIF Kolding København, der vogter billetten. GOG skal bare bruge et point for at sikre sig pladsen, og kommer det i hus, kan holdet også sikre sig førstepladsen i gruppen hjemme mod Nordsjælland Håndbold i næste runde.

Og det bliver sandsynligvis tæt i Kolding, hvis de to holds tre foregående møder i sæsonen er en indikation. Her er det blevet til en sejr til hver i grundspillet og en pointdeling i første møde i gruppespillet. Ingen af opgørene er afgjort med mere end to mål, og lægger man scoren fra de kampe sammen, bliver det således 84-83 til fynboerne.

Situationen i slutspillet Stillingen i GOG's gruppe:GOG, 7 point



Bjerringbro-Silkeborg 6



KIF Kolding København 3



Nordsjælland Håndbold 1



Bjerringbro-Silkeborg og Nordsjælland har spillet en kamp mere end de andre to. Dermed kan GOG med tre point i holdets sidste tre kampe sikre sig førstepladsen, da placeringen i grundspillet afgør stillingen i tilfælde af pointlighed.



GOG's resterende program er:



25. april: KIF Kolding København - GOG.



2. maj: GOG - Nordsjælland Håndbold.



6. maj: GOG - Bjerringbro - Silkeborg.



Nummer et i gruppen møder nummer to fra den modsatte gruppe. Semifinalen spilles bedst af tre kampe. Det bedst placerede hold i grundspillet har fordel af hjemmebane i en eventuel afgørende tredje kamp.



I den modsatte gruppe er stillingen med tre runder tilbage:



Skjern Håndbold 6



Aalborg Håndbold 5



TTH Holstebro 4



århus Håndbold 0

Cheftræner i GOG, Nicolej Krickau, mener, at resultaterne er udtryk for, at ligaen er meget tæt i år, og at der ikke er langt mellem en andenplads i grundspillet og en sjetteplads.

- De blev trods alt nummer seks, og TTH Holstebro, som vinder pokalen, er nummer fem, så det er generelt tæt. Vores kampe mod KIF i år var meget forskellige. I den første var vi ikke nået langt med vores offensiv, men vi vinder på at dække godt op. I anden kamp, som vi taber, har vi godt styr på dem, inden de skyder deres syv-mod-seks-show i gang og slår os. De er gode til det, og det har har de levet på siden. Og når de stort set ikke spiller andet, så vil det ofte blive marginaler, der afgør kampene, siger han - måske med tanke på det uafgjorte opgør i første runde af gruppespillet, hvor KIF Kolding København havde stort held med at forstyrre GOG's rytme med syv i angrebet.