Langeland: Lasse Holm Grønning (S), som bor på Langeland, er indstillet som kandidat til Europaparlamentet i Region Syddanmark sammen med Christel Schaldemose.

Lasse Grønning arbejder som EU-chefkonsulent i Copenhagen EU Office, der arbejder for at tiltrække EU-investeringer til hovedstaden inden for forsknings - og innovationsområdet. Som EU-politiker vil han arbejde for et mere socialt EU. Den fri bevægelighed skal der værnes om, men det skal sikres, at man arbejder under de lønforhold, sociale sikringsforhold og sikkerhedsforhold, der er gældende.

Landbrugsstøtten skal ændres, så den benyttes til at fremme investeringer i grøn teknologi. Og grøn omstilling skal indgå i hvert nyt initiativ, der kommer fra EU./EXP