Kloden rundt

USA: Aber aner ikke noget om beskyttelse af copyright, og loven siger ikke noget om, at dyr har copyright-rettigheder. Derfor kan dyreværnsforeninger ikke bare gå ind og påtage sig at være juridisk værge for en abe. Det fastslår en amerikansk appeldomstol i en sag om ejerskabet over en selfie, som en abe har taget, skriver Reuters. På billedet storsmiler aben, og det er blevet delt vidt og bredt på de sociale medier. Aben tog kameraet fra den britiske fotograf David Slater og tog billedet, der er blevet brugt i en bog om dyreliv. Det har udløst en strid om ejerskabet til billedet. Dyreværnsgruppen Peta anlagde en sag på vegne af aben, der hedder Naruto, og krævede, at aben får rettighederne over billedet, som er fra 2011. Men den går altså ikke, siger domstolen i San Francisco. (ritzau)