Det første af i alt to møder om nedsættelse af havneudvalg for brugerne af de kommunale havne på Langeland er nu afholdt. I første omgang er der nedsat et udvalg for brugerne af Ristinge og Bagenkop Havn.

Ristinge/Bagenkop: Under et møde i Musikerværkstedet i Bagenkop blev der mandag aften med deltagelse af kommunens tekniske udvalg (TTM) nedsat et egentlig råd for brugerne af havnene i Ristinge og Bagenkop. Medlemmerne blev i første omgang lokale repræsentanter. Samtidig blev det vedtaget også at give lokalpolitikerne to sæder i udvalget, forklarer Ulrik Kølle Hansen (V), som sidder i TTM. - Det gik fint, og vi havde en god snak om de ting og små problemer, som vi står med. De politiske medlemmer er ikke udpeget endnu, forklarer han.

Også fokus på Ristinge Havn

På et møde om de to havne blev der for et år siden netop taget "små problemer" op. Det gjaldt blandt andet rengøring af strandtoiletter, hvilket ifølge Ulrik Kølle Hansen er et område, hvor der vil blive strammet op. Derudover er det et ønske fra brugerne af Bagenkop Havn, at havnens kran bliver bedre vedligeholdt, og at asfalten på havnekajen får en overhaling. - Nu skal der laves en prioriteringsliste, og anlægsprojekter og andre ting skal drøftes i TTM, siger han og tilføjer, at Ristinge Havn også har brug for lidt opmærksomhed. - Kommunen har brugt penge på udgravning og på at gøre havnen fin. Men det kræver også lidt vedligeholdelse, siger han.

Her er medlemmerne