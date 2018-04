Nr. Søby: Foråret har givet ny energi til Vibeke Johannesen, og energien er omsat til nye farver på paletten. Det kan man få et indblik i, når hun holder åbent hus søndag 29. april i sit galleri ART2JOY på Odensevej 5 i Nr. Søby.

- ART2JOY står for "Kunst til glæde/kunsten at glæde". Da mine malerier samtidig præsenteres i vores private hjem, er der rig mulighed for at se, hvordan de farvestrålende værker gør sig live i hjemlige omgivelser og med penslerne inden for rækkevidde, skriver Vibeke Johannessen i en pressemeddelelse.

I maj og juni udstiller hun i X-Huset i Vester Hæsinge. /EXP