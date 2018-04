Peter Roosevelt

- Jeg bor på Langeland, men det er første gang, jeg tager bussen til København - det var nogle af mine kammerater, der anbefalede mig det.

- Jeg har kun givet 100 kroner for billetten. Jeg synes, det er noget svineri, at det er så dyrt at tage den almindelige bus først til Nyborg og så købe billet videre. Så vil jeg hellere tage bussen hele vejen - det har jeg ikke noget imod.

- Jeg har faktisk en bil, men den har jeg ladet stå, for det er meget billigere at tage bussen end skulle betale for at komme over Storebæltsbroen plus benzin etc. Og så er den gratis wi-fi også et plus.