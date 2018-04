Ishockey: Fredag den 27. april kan man i Odense opleve ishockey på højeste internationale plan. Her mødes Sydkorea og de olympiske sølvvindere fra Tyskland klokken 13.30 i Ret&Råd Fyn Arena som sidste forberedelse til VM i Herning.

Kampen er også en mulighed for danske fans for at se to kommende modstandere an. Både Sydkorea og Tyskland er nemlig i Danmarks VM-gruppe.

Der er gratis adgang til kampen.