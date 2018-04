Alderdom i ensomhed. Pårørende efterlyses

Eftertænksomhed: Vi kender alle sammen dødsannoncen som efterlyser eventuelle pårørende. Den vækker eftertænksomhed. Mon der er nogen, der melder sig? Hvorfor døde personen uden at have pårørende eller kære omkring sig?

Det kan der være mange grunde til, men min erfaring siger mig, at de færreste ønsker sig en alderdom i ensomhed. De fleste oplever at få mere livsglæde og livskvalitet, når de har mulighed for at være sammen med andre.

Men ensomhed er et problem. Ikke mindst, når vi bliver gamle. Særlig svækkede ældre føler sig ufrivilligt ensomme. Det ved vi fra undersøgelser, der viser, at op mod 50 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne ofte eller en gang imellem føler sig ufrivilligt alene.

Det er mange. Halvdelen af alle der modtager hjemmehjælp i Danmark!

Det tærer på sjælen at være ensom. I værste fald får man en depression, og så øges risikoen for, at man slutter sit eget liv ved at begå selvmord. Ældres andel af selvmord er næsten dobbelt så høj som den andel, de udgør af befolkningen.

Det er ikke for at male fanden på væggen, at jeg skriver det her. Det er fordi, det er vigtigt, at vi gør noget i tide. Kommunerne laver forebyggende hjemmebesøg for at opspore ensomhed hos ældre. Det skal de, men vi kan også hver især være med til at række ud og selv opleve at få noget igen.

I denne her uge holder Folkebevægelsen mod Ensomhed "Danmark spiser sammen", og måske kunne det være en god lejlighed til at ringe til et ældre familiemedlem eller kontakte en af genboerne, som måske ikke får så mange gæster.

Måske har de lyst til at spise med, og måske kunne I gå derhen sammen?