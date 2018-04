OK18: Den danske model, trepartsforhandlinger... Øhh, treparts... hvad for noget?

Unges uvidenhed om arbejdsmarkedets spilleregler og de grundlæggende mekanismer er foruroligende i en tid, hvor en mulig storkonflikt truer, og man taler om risikoen for en eksponeret dansk model. Forleden dag talte jeg med en bekendt på min alder, som troede at mindstelønnen forhandles i Folketinget - vedkommende var altså slet ikke klar over, hvilken proces overenskomstforhandlingerne gennemgår lige pt. Alt imens fyldes nyhedsoverskifterne af OK18 forhandlinger, mens mange unge savner viden om, hvad det er for en model vores arbejdsmarked faktisk er bygget op om.

Det er indiskutabelt, at et individ under uddannelse sigter mod at indgå på arbejdsmarkedet, og derfor mener jeg, at uddannelsesinstitutioner i høj grad står til ansvar for at almendanne og forberede studerende på det arbejdsmarked, som venter dem bagefter. En del af forberedelsen til arbejdsmarkedet må og skal derfor selvsagt være en bred læren om vores samfundsmodel. Denne læren skal hjælpe unge med at begå sig på arbejdsmarkedet, og samtidig tror jeg også på, at fagbevægelsen og den danske model er en stor del af Danmarks historien. Det er svært ikke at frygte, at de rettigheder som arbejdsmarkedet tilbyder individet i dag ikke vil blive taget for givet af de kommende generationer, hvis majoriteten mangler forståelse for, hvordan de i sin tid blev os tilkæmpet, og hvad modellen indebærer.

Vi står endvidere også overfor et demokratisk problem, når unge mangler kendskab til dele af samfundsmodellen, navnlig fordi vores demokrati hviler på oplyste borgere. En hel gruppe mennesker udelukkes altså af debatten, når man taler om lønforhandlinger, arbejdstider, betalte spisepauser og trepartsforhandlinger. Det handler hverken om at unge mangler interesse eller engagement i at deltage i debatten, men tværtimod mangler de almen viden for at kunne medvirke. Den danske models fremtid hviler jo hverken i hænderne på de unges mor eller far eller for den sags skyld bedsteforældre - nej, dens fremtid ligger jo især i ungdommen - i vores hænder.

I de aktuelle trepartsforhandlinger har parterne haft svært ved at nå hinanden, og hvis ikke en aftale landes, vil Danmarks største lockout på det offentlige område bliver en realitet, men dette vil på mange måder betyde at den danske models fundament og berettigelse vil være udsat. Jeg mener dog, at den danske models overlevelse allerede er sat på spidsen idet vi lige nu står med flere yngre generationer, som ikke er blevet undervist eller oplyst om det faktum at deres arbejds- og lønvilkår normalt forhandles på plads via den såkaldt danske model, hvilket har medvirket til at dialog og kompromis er og fortsat bør være en nøglefaktor på det danske arbejdsmarked.

Et skridt i den rigtige retning kunne være hvis man på uddannelsesområdet indførte forløb som altså specifikt var koncentreret om arbejdsmarkedet. Fagbevægelsen byder sig allerede til på dette område, men noget tyder på de ikke når langt nok ud. Jeg opfordrer derfor til, at man tager denne uvidenhed seriøst - ikke kun for at sikre overlevelsen af den danske model og ryste unge til arbejdslivet, men ligeså for at styrke de unges deltagelse i vores demokrati, hvori debat og stillingtagen er en altafgørende faktor.