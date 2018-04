Voksende udgifter til udgravninger skal ikke lægges på private

Arkæologi: Med museumsloven fra 2003 blev der indført et princip, om at de private bygherrer skal betale for de arkæologiske udgravninger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Ansvaret for udgravninger ligger dog hos det lokale arkæologiske museum, og derfor udarbejder de også budgetterne. Men siden museumsloven blev indført i 2003, er udgifterne til arkæologiske udgravninger steget kraftigt. Og hvad der har forårsaget denne stigning, har jeg meget svært ved at se.

Det glæder mig derfor, at Rigsrevisionen nu har offentliggjort deres rapport, hvor netop disse forhold er blevet finkæmmet. I rapporten findes det nemlig særdeles utilfredsstillende, at der i rigtig mange år har været gennemført alt for mange og omfattende arkæologiske undersøgelser. Rapporten kritiserer ligeledes behandlingen af sagerne for at være så uoverskuelige, at bygherrerne har svært ved at vurdere, om de egentlig har mulighed for tilskud. Det skal der laves om på.

Der skal være større gennemsigtighed, når museerne udarbejder budget for de arkæologiske udgravninger. Jeg mener simpelthen ikke, at det kan passe, at private bygherrer bliver pålagt enorme økonomiske udgifter i forbindelse med arkæologiske udgravninger. De store udgifter tvinger bygherrerne til at sætte deres byggeprojekter på standby. Når alt kommer til alt, så ved bygherrerne faktisk ikke, hvad de betaler for. Der er nemlig en betydelig risiko for, at der tidligere har været overbudgetteret, så udgifterne ikke kun har dækket de omkostninger, som er forudsat i loven. Og det er simpelthen for dårligt!

Jeg mener, at man samtidig bør lave en ny model for, hvem der skal betale for disse udgravninger. Der bør i stedet laves en fælles pulje eller fond, hvor pengene til disse arkæologiske udgravninger kan trækkes fra. I dag er der mange eksempler på, at både store og små byggevirksomheder, pludselig kommer til at stå med en kæmpe ekstraregning - ja, måske endog ender i konkurs, fordi der findes nogle gamle fund i jorden, som kommer frem i lyset i forbindelse med et byggeri.

Desuden syntes jeg, at det er stof til eftertanke, at der er sket en kæmpe omkostningsstigning - efter at det er blevet bygherren, som skal betale for udgravningen. Dette bør undersøges nærmere.

Det er kærkomment, at der nu er kommet fokus på denne problematik med Rigsrevisionens rapport. Jeg ser derfor frem til at høre, hvilke initiativer Rigsrevisionens rapport giver kulturministeren anledning til.