Middelfart: I forbindelse med det igangværende akutte asfaltarbejde på Ny Lillebæltsbro er det nødvendigt midlertidigt at spærre tilkørselsrampen til Fynske Motorvej ved (58b) Middelfart op til den forlængede weekend omkring store bededagsferien.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Den vestvendte rampe vil således være spærret fra torsdag den 26. april klokken 15.00 til fredag morgen den 27. april klokken 06.00.

- Vi forsøger at skabe bedst mulig passage for trafikanterne henover Ny Lillebæltsbro i bededagsferien, for vi ved godt, at der er tale om store rejsedage, siger anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt fra Vejdirektoratet.

- Men vi bliver samtidig nødt til at udføre reparationerne på broen, fordi de skal være ordnet, inden vi lukker Gamle Lillebæltsbro for en længe planlagt hovedrenovering. Der er derfor ingen tvivl om, at trafikanterne desværre må berede sig på markant øget rejsetid henover Lillebælt i retning mod Jylland i dagene omkring Store Bededag, tilføjer han.

Der vil være skiltet omkørsel for trafikanterne til den Gamle Lillebæltsbro ad Jyllandsvej - Vandværksvej - Odensevej. Modulvogntog har i perioden med spærring tilladelse til at benytte den østlige tilkørsel (58a) Middelfart Ø og vende retur mod Jylland.