Debat: Flyt springvandet

Læserbrev: Bilfrit torv i Svendborg, hvad skal der så ændres fremadrettet?

Jeg mener, at springvandet skal flyttes til det sted på Torvet, hvor det tidligere stod. Efter den forkerte placering af springvandet dengang, meldte en række erhvervsfolk, at de ville bekoste flytningen af springvandet vederlagsfrit for kommunen. Hvorfor reflekterede kommunen ikke dengang over det fantastiske tilbud fra disse erhvervsfolk?

Havde kommunen modtaget det tilbud med kyshånd, havde planen om et ændret torv allerede været langt fremme. Men når bommerten er fuldbyrdet, er det jo svært at tabe ansigt.